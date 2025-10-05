La española Carballo se impone en Ceuta en la recta final a la italiana Mercatelli

La Copa Europa, que continuará el próximo domingo con la segunda y última prueba en España (Santa Cruz de Tenerife), ha reunido a 34 mujeres en representación de doce países -España, Alemania, Irlanda, Italia, Portugal, Finlandia, Países Bajos, Suiza, Austria, Bélgica, República Checa y Gran Bretaña-.

Las triatletas afrontaron, de salida, 750 metros de natación en la playa de la Ribera antes de realizar la transición a la prueba de ciclismo, recorriendo 20 kilómetros, en los que la primera en salir del agua ha sido la madrileña Cecilia Santamaría con 11:22, seguida a dos segundos por la italiana Sara Crociani y la valenciana Sara Moreno.

En las cuatro vueltas al circuito del segmento de ciclismo se produjo una alternancia en la cabeza de la competición, liderada por las españolas Natalia Castro, Lucía Piñón y Cristina Jiménez-Orta, esta última arrancó primera la carrera a pié.

Finalmente, las participantes afrontaron los 5 kilómetros de carrera a pie, donde la española Ana Carballo, madrileña de 21 años, se impuso con 1:02:07, siendo la primera vez que una triatleta de España lograba el triunfo en esta prueba en Ceuta, que cumple su cuarta edición.

La segunda posición del podio ha sido para la italiana Asia Mercatelli, que entró a 8 segundos de la campeona, y lo completó la pontevedresa Natalia Castro, a 13 segundos de la primera.

En cuarta posición entró en meta la española Martina Muñoz, a 24 segundos, en la sexta plaza la madrileña Cecilia Santamaría, a 32 segundos, y la octava plaza ha sido para la también española Cristina Jiménez-Orta, a 1:01 de la campeona.

La prueba ha tenido una amplia representación española al contar con diecisiete participantes (Noelia Juan, Cecilia Santamaría, María Alzaga, Natalia Castro, Ana Carballo, María Barceló, Marina Muñoz, Cristina Jiménez-Orta, Marta Novo, Sara Moreno, Julia Teno-rio, María Tenorio, Miriam Andreu, Gemma Frigola, Lucía Gracia, Lucía Piñón y Miriam Zafra).

El año pasado la victoria en la ciudad ceutí fue para la francesa Lea Coninx, con un tiempo de 1:00:02, seguida de la española Marta Pintanel, con 1:00:03, y completó el podio la chilena Dominga Elena Jacome, con 1:00:29.