Carlos Alcaraz disfruta del golf en Madrid junto a Jon Rahm

Alcaraz aprovechó el paréntesis abierto tras ganar el torneo de Tokio a finales del pasado mes de septiembre para disfrutar en Madrid de su otro deporte favorito, primero con Rahm, con el que jugó los primeros nueve hoyos y, posteriormente, con Lowry, otra de las estrellas del Abierto de España, con el que completó el recorrido del campo.

"Ha sido divertido, una pasada. Los primeros nueve hoyos han sido bastante correctos", comentó el número uno del mundo de la ATP tras completar su ronda con Rahm y el extenista Feliciano López.

Alcaraz pudo participar en la jornada pro-am después de que anunciara que no competiría en el Masters 1000 de Shanghái (China) para recuperarse de las molestias físicas que arrastra.

El golf es una de las válvulas de escape del tenista murciano desde que lo practica hace algo más de dos años y trata de jugar cada vez que puede, como hizo en alguna jornada de descanso en el Abierto de Estados Unidos que conquistó en agosto, su séptimo grand slam de su carrera, junto al golfista español Sergio García.

En el torneo neoyorquino, al término de los partidos, Alcaraz popularizó la imagen de simular el golpeo de una bola de golf en presencia de Sergio García, quien le animó desde la grada.

Al comienzo de la jornada, Alcaraz saludó al golfista castellonense, con quien mantiene una buena amistad, y, a continuación, cogió la bolsa con los palos para emprender el recorrido con Rahm, Feliciano López y un amigo.

"Juego cada día que puedo", comentó el tenista a Lowry tras saludarse en 'tee' del décimo hoyo.

El Abierto de España comienza mañana con Rahm y Lowry, miembros del equipo europeo que conquistó la Copa Ryder ante Estados Unidos en Nueva York a finales de septiembre, como principales favoritos.