Sesenta 'surfers' de 15 países participarán en máxima competición de Puerto Rico y Caribe

Deportistas de Ecuador, Barbados, Jamaica, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana, Venezuela, Panamá, Chile, México, Uruguay, Perú, Canadá, Argentina, Estados Unidos y Puerto Rico competirán en este torneo en busca del premio de 10.000 dólares para el campeón.

El evento coincide con los 100 años de la marca de la cerveza Corona.

"Los 100 años de Corona nos inspiran a seguir impulsando iniciativas que unan deporte, sostenibilidad y cultura", dijo en un comunicado Yamila Rivera, directora de mercadeo para Corona en Puerto Rico.

"El Corona Pro Surf Circuit es ejemplo de eso: una plataforma que demuestra cómo una marca global puede generar impacto real en Puerto Rico y seguir contribuyendo al desarrollo del surfing local, apoyando a sus atletas y fortaleciendo la comunidad que vive alrededor de este deporte", prosiguió.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles, resaltó que dicho evento "representa una excelente oportunidad para seguir posicionando a Puerto Rico como un destino ideal para los deportes acuáticos".

La competición, asimismo, mantiene su compromiso con la sostenibilidad al ser libre de plástico y contará con charlas educativas sobre conservación marina en colaboración con la organización Surfrider Puerto Rico, y promover el compromiso colectivo de dejar la playa limpia.

La cita deportiva incluirá presentaciones musicales de Tito Auger, Millo Torres y El Tercer Planeta, Banda Latitud Cero, entre otros.