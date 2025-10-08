Tenis: Zoe Doldán se corona en España

La juvenil compatriota Zoe Doldán Viñales tuvo una exitosa participación en el torneo denominado Trofeo Ayuntamiento de Carlet, en Valencia, España, donde alcanzó el título en la categoría Sub 16 individual, damas.

Los resultados finales fueron: Categoría Jóvenes Promesas U16: Final Masculina Sub 16: Andy Wang le ganó a Adrián Galindo por 6/0 y 7/5; Final Femenina Sub 16: Zoe Doldán a Gladis Luján (6) por 6/1 y 6/0; Categoría Junior Cup U18 Final Masculina Sub 18: Iván Costa (4) a Enzo Laughton por 6/1, 5/7 y 7/6; Final Femenina Sub 18: Karina Dumitru a Lucia Fernández por 6/1 y 6/0.

El torneo se cumplió en las categorías juveniles de Cadete Sub 16 y Junior Sub 18 y el mismo corresponde al Circuito Juvenil más longevo del Tenis Español, que este año celebra su trigésimo aniversario, organizado por el Registro Profesional de Tenis (RPT).

Este certamen cuenta con el apoyo de la Real Federación Española de Tenis y de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana, donde participaron más de 150 jugadores de toda la geografía española.

Zoe viene entrenando y compitiendo en España desde hace un buen tiempo, buscando una mejor formación y mayor competitividad, dentro de un circuito que es el más antiguo de España y apunta a la formación de los juveniles.

El RPT es el más antiguo y mayor promotor del Tenis Juvenil en España, organizando desde 1995 el Circuito Nacional RPT, que en su 30° edición tendrá 32 semanas de competición.