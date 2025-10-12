30-19. Baker Mayfield guía al triunfo a Buccaneers sobre los 49ers

Los Bucs se reafirmaron en la cima del Sur de la Conferencia Nacional (NFC) con cinco ganados y uno perdido, mientras que los 49ers llevan una marca de 4-2 y están empatados con Seahawks y Rams en el Oeste de la NFC.

Además de sus dos touchdowns, Mayfield pasó para 256 yardas.

En los 49ers, Mac Jones sufrió con la presión de la defensiva de Bucs, que lo capturó seis veces y le interceptó en dos ocasiones.

Fred Warner, estrella defensiva de los gambusinos, se dislocó el tobillo derecho en el primer cuarto y no regresó al juego.

También este domingo Josh Jacobs lució con 27-18 yardas por tierra y logró dos anotaciones en el triunfo de Green Bay Packers sobre Cincinnati Bengals, que tuvieron en los controles a Joe Flacco, veterano de 40 años, quien firmó con el equipo el pasado martes ante la baja del titular, Joe Burrow, por lesión.

En otro juego, Las Vegas Raiders consiguieron su segundo triunfo de la temporada al imponerse por 20-10 a los Tennessee Titans, que quedaron con marca de 1-5.

La actividad dominical abrió con el triunfo de Denver Broncos 11-13 sobre New York Jets en juego realizado en Londres.

También destacaron las victorias de Pittsburgh Steelers 23-9 sobre Cleveland Browns, con buena actuación de Aron Rodgers, quien conectó dos envíos de anotación, y de Carolina Panthers 30-27 ante Dallas Cowboys, gracias Bryce Young, quien sumó tres pases de touchdown.

En otros resultados, Indianapolis Colts superó 31-27 a Arizona Cardinals en cerrado duelo, Los Angeles Chargers le ganaron a Miami Dolphins por 27-29 con un gol de campo de último segundo.

Los Seattle Seahawks se impusieron 12-20 a Jacksonville Jaguars, New England Patriots triunfó 19-25 sobre New Orleans Saints y Los Angeles Rams superaron 3-17 a Baltimore Ravens, que sumaron su cuarto tropiezo al hilo.

Concluirá la actividad de este día con el choque entre Kansas City Chiefs y Detroit Lions.

La semana seis inició el pasado jueves con la sorpresiva victoria de New York Giants 34-17 sobre los campeones Philadelphia Eagles y cerrará el lunes con el Atlanta Falcons ante Buffalo Bills y Washington Commanders contra Chicago Bears.