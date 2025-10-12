Aaron Rodgers y Bryce Young brillan en los triunfos de Steelers y Panthers

Rodgers, veterano de 41 años, pasó para 235 yardas y dos envíos de anotación en la cuarta victoria del año de Steelers, que es líder del Norte de la Conferencia Americana con 4-1; Browns es último del sector con 1-5.

En el juego de Panthers-Cowboys, Bryce Young sumó 199 y tres pases a las diagonales para tener a Carolina con marca de 3-3 en el segundo lugar del Sur de la Conferencia Nacional, en la que Dallas es tercero en la división Este con récord de 2-3.

Con Cowboys, Prescott pasó para 261 yardas y tres anotaciones, que fueron insuficientes para evitar la caída.

En otro cerrado partido, los Indianapolis Colts vencieron 31-27 a los Arizona Cardinals con dos pases de touchdown de Daniel Jones.

En este accidentado juego salieron lesionados Travis Vokolek -lastimado del cuello- y Marvin Harrison por conmoción cerebral.

Por Colts, Charvarius Ward sufrió un choque en el calentamiento que le provocó una conmoción cerebral que le impidió alinear.

En otros resultados, Los Angeles Chargers derrotaron con gol de campo de último segundo 27-29 a los Miami Dolphins.

Justin Herbert, conectó dos anotaciones con Chargers; Tua Tagovailoa, de Dolphins, sufrió tres intercepciones.

Los Seattle Seahawks se impusieron 12-20 a los Jacksonville Jaguars, los New England Patriots superaron 19-25 New Orleans Saints y Los Angeles Rams vencieron 3-17 a Baltimore Ravens, que acumularon su cuarta derrota consecutiva.

Antes, los Denver Broncos le ganaron 11-13 a los New York Jets en juego realizado en Londres.

Más tarde, en uno de los partidos más atractivos Tampa Bay Buccaneers recibirá a San Francisco 49ers, duelo en el que ambos equipos tendrán ausencias de varios titulares, por lesiones.

También destaca el choque entre los Detroit Lions que visitarán a los Kansas City Chiefs, que atraviesan una crisis.

La semana seis se inició el jueves anterior con el sorpresivo triunfo de los New York Giants 34-17 sobre los campeones Philadelphia Eagles.

La actividad terminará el lunes con dos partidos: Atlanta Falcons contra Buffalo Bills y Washington Commanders ante Chicago Bears.

Resultados de la semana seis de la temporada de la NFL:

Domingo 12.10: Jets 11-13 Broncos, Colts 31-27 Cardinals, Dolphins 27-29 Chargers, Saints 19-25 Patriots, Steelers 23-9 Browns, Panthers 30-27 Cowboys, Jaguars 12-20 Seahawks, Ravens 3-17 Rams, Raiders-Titans, Packers-Bengals, Buccaneers-49ers, Chiefs-Lions Lunes 13.10: Falcons-Bills y Commanders-Bears.