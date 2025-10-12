Schauffele gana tras más de un año en blanco

Schauffele terminó el último recorrido con 64 golpes, siete por debajo del par, para un total de 265. Segundo, con un golpe más, se clasificó su compatriota Max Greyserman, y tercero fue el también estadounidense Michael Thorbjorsen con 268.

El colombiano Nico Echevarría, que empezó la última jornada con opciones a tres golpes del liderato, completó los 18 hoyos finales en 67, cuatro bajo par, lo que le supuso la novena plaza final. El argentino Emiliano Grillo se clasificó en el puesto 27 a doce golpes del ganador, mientras que el también colombiano Camilo Villegas finalizó el 36.

La victoria de Schauffele confirmó su especial relación con Japón, donde ganó el oro olímpico en Tokio hace cuatro años, donde puso fin a una larga racha sin triunfos en Yokohama y donde creció su madre, taiwanesa de nacimiento. EFE.