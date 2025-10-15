El italiano Matteo Sobrero deja el Bora para correr con Lidl-Trek durante tres temporadas

Sobrero, de 28 años, acumula seis campañas en el WorldTour con escuadras como el Jayco AlUla o el Astaná, en las que también ha sido campeón de Italia de contrarreloj y vencedor de una victoria de etapa en el Giro de Austria.

También fue segundo en una etapa de la Vuelta a España de 2023 y, en la edición de este año, fue cuarto en la crono disputada en Figueres (Girona).