El italiano Matteo Sobrero deja el Bora para correr con Lidl-Trek durante tres temporadas
Redacción deportes, 15 oct (EFE).- El ciclista italiano Matteo Sobrero, ganador de la contrarreloj de la última etapa del Giro de Italia de 2022, correrá las tres próximas campañas Lidl-Trek después de haber militado las dos últimas en el Red Bull-Bora, informa el equipo estadounidense en un comunicado.
Por EFE
15 de octubre de 2025 - 07:55
Sobrero, de 28 años, acumula seis campañas en el WorldTour con escuadras como el Jayco AlUla o el Astaná, en las que también ha sido campeón de Italia de contrarreloj y vencedor de una victoria de etapa en el Giro de Austria.
También fue segundo en una etapa de la Vuelta a España de 2023 y, en la edición de este año, fue cuarto en la crono disputada en Figueres (Girona).