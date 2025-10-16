El Gran Fondo La Nucía formará parte el próximo año de las UCI Gran Fondo World Series

La prueba alicantina pasará a integrarse en este prestigioso circuito para ciclistas aficionados y profesionales que está avalado por la UCI (Unión Ciclista Internacional).

La inclusión del Gran Fondo La Nucía en las UCI Gran Fondo World Series supone, según afirman fuentes de la organización, el reconocimiento a “la calidad organizativa, el entorno natural de la Costa Blanca y la enorme acogida que la prueba ha tenido desde su creación”.

La edición de 2026 será una de las últimas del calendario mundial, lo que convertirá a La Nucía en una gran final de temporada para ciclistas de todo el mundo que buscarán clasificarse para el Mundial UCI Gran Fondo.

“Este salto sitúa a La Nucía en el mapa ciclista internacional. La prueba se convertirá en un punto de encuentro entre aficionados y profesionales de la modalidad, con el respaldo de la UCI y la proyección que merece este territorio”, explicó Javier Castellar, director y organizador de La Nucia Cycling.

La noticia llega tres días antes de la celebración del Gran Fondo La Nucía 2025, cuyas inscripciones están a punto de cerrarse, con un recorrido diseñado por Miguel Induráin.

Un día antes, La Nucía acogerá el Critérium, un evento único que reunirá a algunas de las figuras más destacadas del ciclismo mundial.

Estrellas del presente y del pasado, como Pauline Ferrand-Prévot, Perico Delgado, Dori Ruano, Dylan Van Baarle, Isaac del Toro, Samuel Sánchez, Eric Igual, Héctor Álvarez y Pepe Recio competirán en el primer Critérium mixto de la historia.