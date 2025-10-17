El mexicano Del Toro contra la ganadora del Tour en el Critérium de La Nucía

La Nucía (Alicante, España), 17 oct (EFE).- El ciclista mexicano Isaac de Toro (UAE), segundo en el último Giro de Italia y una de las sensaciones de la temporada, y la francesa Pauline Ferrand-Prévot (VISMA), ganadora del pasado Tour de Francia femenino, son las principales atracciones del segundo Critérium Internacional de La Nucía que se disputa este sábado en la localidad murciana.