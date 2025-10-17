El mexicano Del Toro contra la ganadora del Tour en el Critérium de La Nucía

El critérium, que presenta un novedoso formato renovado, que busca la igualdad entre hombres y mujeres, contará también con la presencia del neerlandés Dylan Van Baarle (Visma-Lease a Bike), especialista en clásicas y ganador de la París-Roubaix, el alicantino Héctor Álvarez, bronce en el reciente Europeo sub-21, e Eric Igual, doble campeón del mundo júnior en pista.
Junto a estos ciclistas en activo participarán leyendas del ciclismo español, como la campeona del mundo en pista Dori Ruano, el vencedor del Tour de Francia y dos Vueltas a España, Perico Delgado, el campeón olímpico en Pekín, Samuel Sánchez, y el histórico Pepe Recio, uno de los grandes corredores de los años 80.
La jornada arrancará con el Duelo Élite –Leyendas sobre una distancia de 5,1 kilómetros. Ruano y Del Toro se enfrentarán a Delgado y Ferrand-Prévot.
Posteriormente se celebrará la prueba de puntuación que se desarrollará con 20 vueltas al circuito (17 kilómetros) en la que cada sprint tras vuelta suma 5, 10, 15 y 20 puntos, por lo que el objetivo es sumar el mayor número a lo largo del recorrido.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
A las 18:20 horas (16:20 GMT) comenzará una de las pruebas más esperadas, ‘El Duelo’ entre un ciclista y un coche. Dos ciclistas deberán completar una vuelta al circuito antes que el piloto, Miguel Fuster, seis veces campeón de España de Rallyes, complete dos.
Por último, la prueba de eliminación pondrá el colofón al Critérium. La competición, a 20 vueltas, irá eliminando al último corredor de cada vuelta hasta el final.