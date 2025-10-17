Mar Molné, campeona del mundo en foso olímpico en Atenas

Molné, que fue cuarta en los Juegos Olímpicos de París, llegó a la final como líder de la clasificación y en ella superó a la italiana Silvana Stanco, plata en los mismos Juegos, por 46-42. La medalla de bronce fue para la polaca Sandra Bernal (33).

La portuguesa Inés De Barros fue la primera eliminada (17), seguida de la australiana Laetisha Scanlan (23) y de Fátima Gálvez (28).

Un día después de celebrar su 24 cumpleaños la tarraconense Mar Molné se subió a lo más alto del podio mundial, tras una gran actuación en la final. Con solo dos fallos en los 25 primeros disparos y dos en los 20 siguientes encaró la lucha por el oro con una ventaja de 38-36 sobre la italiana Stanco.

Concentrada, precisa y sin aparentar los nervios que luego admitió haber sentido en los 10 platos finales, Molné erró solo dos disparos al inicio y con pleno en los cinco últimos conquistó un título que la consolida en la élite del tiro olímpico mundial.

"Inimaginable. Ha sido una sorpresa, un cúmulo de emociones. Es mi mayor regalo, no podía ser mejor. Los últimos cinco platos los he tirado temblando con todo, fatal y cuando he visto el resultado he dicho increíble", reconoció emocionada al terminar la prueba.

Molné, ganadora antes de hoy de tres medallas de oro y dos platas en la Copa del Mundo, también celebró en Atenas el título por equipos logrado junto a fátima Gálvez y Beatriz Martínez (355), delante de Italia (346) y australia (343).

La cordobesa Fátima Gálvez, campeona del mundo en 2015, subcampeona en 2022 y bronce en el Europeo celebrado en agosto pasado, accedió a la final de hoy con el quinto mejor resultado (119), pero no pudo entrar en la lucha por las medallas y cerró su actuación con 28 aciertos en 35 platos.

Gálvez disputará mañana la prueba de foso mixto junto a Alberto Fernández, con quien conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.