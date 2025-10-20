Kate Douglas (100 libre) y Kaylee McKeown (200 espalda) récords mundiales en piscina corta

Douglas ha establecido en el hectómetro libre el nuevo registro en 50.19, seis centésimas mejor que la marca que tenía la australiana Cate Campbell, desde el 26 octubre 2017.

Mientras tanto, McKeown se situó al frente a la tabla de los 200 espalda con 1:57.87, crono con el que mejora el 1:58.04 que tenía la estadounidense Regan Smith desde 15 de diciembre de 2024 en Budapest. La norteamericana fue segunda con un tiempo que hubiera rebajado dicho crono (1:57.91).

Por otro lado, el español Carles Coll, que se prepara para los Europeos de 25 metros que tendrán lugar en Lublin (Polonia) en diciembre, logró la medalla de plata en los 200 braza con 2:03.61 tras una buena remontada en el último largo salvo al inalcanzable neerlandés Caspar Corbeau (2:01.68).