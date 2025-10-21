Cuatro karatecas ecuatorianos participarán en los Mundiales Sénior de El Cairo

Guayaquil (Ecuador), 21 oct (EFE).- Cuatro karatecas ecuatorianos participarán en los Campeonatos Mundiales Sénior que se disputarán entre los próximos 24 y 30 de noviembre en El Cairo, confirmó este martes la Federación Ecuatoriana de Karate (FEK).