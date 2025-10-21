Fallece a los 29 años el popular ajedrecista estadounidense Daniel Naroditsky

Naroditsky, cuya influencia se extendió más allá del tablero, solía aparecer como comentarista en importantes torneos de ajedrez, sobre todo en el portal Chess.com, y también tenía canales muy populares en Twitch y YouTube, recuerda la FIDE.

El californiano destacaba por su capacidad para explicar el juego con calma y sencillez a jugadores de todos los niveles.

Su fallecimiento fue anunciado en X por su familia a través del Charlotte Chess Centre.

Naroditsky desempeñó un papel fundamental en la popularización del contenido de ajedrez en línea, tendiendo un puente entre el ajedrez profesional y el amateur.

En una entrevista con el New York Times en 2022, resumió su visión del ajedrez —y de la vida— en la siguiente cita muy conocida: «Al final de la partida, tanto el rey como el peón van a parar a la misma caja».