Martin, exjugador de Bucs, quien murió bajo custodia policial, tenía problemas mentales

"En privado, Doug enfrentó problemas de salud mental que impactaron profundamente su vida personal y profesional. Finalmente, la enfermedad mental resultó ser el único obstáculo del que Doug no pudo escapar", escribió este lunes Brian Murphy, quien era su agente, a petición de la familia del exjugador de 36 años.

Martin falleció en un hospital de Oakland luego de un altercado con oficiales que acudieron a un domicilio por un reporte de un allanamiento.

Según el comunicado policial, Doug estuvo involucrado en el hecho y forcejeó con los oficiales.

"Mientras los agentes intentaban detenerlo, se produjo un breve forcejeo. Tras ser detenido, Martin quedó inconsciente. Los paramédicos acudieron al lugar, le brindaron asistencia y lo trasladaron a un hospital, donde falleció", afirmó la policía.

Ante los acontecimientos, la familia de Martin solicitó a Brian Murphy, quien lo representó desde su carrera universitaria, que aclarara la situación.

"Tras las recientes noticias sobre el prematuro fallecimiento de Doug en los medios, la familia desea aclarar las circunstancias. Los padres de Doug buscaban activamente asistencia médica para él y se habían puesto en contacto con las autoridades locales para solicitar apoyo", explicó el representante.

Según Murphy la ayuda no llegó a tiempo y el excorredor se salió de control.

"Sintiéndose abrumado y desorientado, Doug huyó de casa durante la noche y entró en la casa de un vecino, donde fue detenido por la policía. Se está llevando a cabo una investigación sobre lo ocurrido durante su detención", explicó el agente.

La oficina del forense aseguró que se realizará una autopsia para determinar las causas de la muerte del exestrella de los Bucs y de los Raiders.

Martin arribó a la NFL seleccionado en la primera ronda del Draft 2012.

En su año de novato acumuló 1.454 yardas por tierra y 11 anotaciones, además, logró 472 yardas por recepción.

En el 2016, Martin fue suspendido cuatro juegos por violar la política de sustancias para mejorar el rendimiento de la NFL.

Dejó a Buccaneers en el 2017 para retirarse al final de la temporada 2018 con los Raiders.

En siete años en la NFL acumuló 5.326 yardas y 30 anotaciones; por aire sumó 1.207 yardas y dos 'touchdowns'.