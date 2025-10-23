Collboni: "Queremos hacer la salida más espectacular de la historia del Tour"

"Tendremos alguna sorpresa que ahora no vamos a desvelar, pero mostraremos una ciudad volcada con el ciclismo, que ese año será también capital mundial de la arquitectura y todo el recorrido tendrá mucho que ver con la identidad de la ciudad, con su urbanismo y sus grandes monumentos", afirmó Collboni ante los medios.

La presentación de los equipos tendrá lugar el viernes entre el edificio modernista de San Pau y la Sagrada Familia, que tres semanas antes habrá inaugurado la torre de Jesús, la más alta del monumento diseñado por Antoni Gaudi y que será el punto más alto de la ciudad, solo superado por la montaña de Montjuic, siguiendo los deseos del arquitecto.

El alcalde recalcó la experiencia de su ciudad en la organización de eventos internacionales, pero también el gran número de deportistas que hay en Barcelona, singularmente de ciclistas, lo que le permite augurar un gran seguimiento popular.

"Nos gusta hacer las cosas diferentes, dejar huella, que se escriba una página de la historia de las grandes salidas del Tour de Francia, en este caso en nuestra ciudad, por las características propias de Barcelona, por su acogida, por el seguimiento que tiene el ciclismo y también por un paisaje urbano excepcionalmente bello", afirmó.

Collboni aseguró que los asistentes a la salida del Tour podrán ver "un paisaje excepcional, porque van a ver y vivir la ciudad desde dentro, van a poder pasear por el litoral, van a poder ver el mar, van a poder subir la montaña a Montjuic y van a poder ver perspectivas únicas de monumentos".

Con este evento, dijo el regidor, Barcelona se convertirá en la primera ciudad del mundo que habrá acogido unos Juegos Olímpicos, un Mundial de fútbol, una Copa América de vela y ahora la gran salida del Tour, lo que la afianza como "una de las grandes capitales mundiales de deporte".

El alcalde aseguró que en el futuro trabajarán para albergar otros eventos deportivos de escala internacional, pero no quiso desvelar cuales porque, dijo, "es mejor trabajar con discreción".

En su discurso en la presentación del Tour, Collboni destacó la "historia de amor que viven Barcelona y el Tour", que cuatro veces ha pasado por la Ciudad Condal, aunque será la primera vez que albergue el llamado 'Grand Depart', que hace tres años tuvo lugar en Bilbao.

Aseguró que lo aprovecharán para hacer "una gran celebración" y para promocionar la bicicleta no solo como una forma de hacer deporte, también como un medio de transporte urbano.