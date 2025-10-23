De Pirineos a los Alpes, los cinco puntos donde se puede decidir el Tour de 2026

Aunque aparece muy pronto en el recorrido, esta montaña inédita en el Tour, que se ascenderá en la sexta jornada, promete las primeras grandes diferencias entre los favoritos. No solo por sus 18,7 kilómetros al 3,7 % de desnivel, sino porque se subirá en una larga etapa de 186 kilómetros que incluye los ascensos al Col d'Aspin y al Tourmalet.

Esta estación de los Vosgos, situada cerca de la frontera con Alemania, ya sorprendió por la belleza de sus paisajes hace dos años, un día antes de la llegada triunfal a París de Jonas Vingeaard.

En esta ocasión se accederá a ella en la decimocuarta jornada, a través del puerto de Haag, otra novedad del recorrido, 11,2 kilómetros al 7,3 % de desnivel que ofrecen terreno para la batalla, en su estrecha carretera recientemente acondicionada. Antes, las piernas de los ciclistas sufrirán el desgaste de superar el Grand Ballon, el Col de la Page y el Ballon de Alsacia en una jornada con 3.800 metros de desnivel.

No han encontrado ninguna pendiente más dura en el Jura que el Plateau de Solaison, otro descubrimiento del Tour de 2026, una pista para ciclistas asfaltada para la ocasión, 11,3 kilómetros al 9,1 % de desnivel, en un paisaje bucólico desde el que se atisba el Mont Blanc.

Unos kilómetros antes, las hostilidades pueden desencadenarse en el asecneso al Col de la Croisette, 11,2 kilómetros de subida constante con porcentajes elevados para completar 3.950 metros de desnivel.

El lago Leman servirá de decorado para una crono de 26 kilómetros, la única posibilidad para los especialistas de sacar partido del recorrido de 2026. Una etapa que se divide en tres, un tercio de ascenso al Larringes, 9,7 kilómetros al 4,3 %, un tercio de descenso y el tramo final plano hasta llegar a Thonon-les-Bains.

Todo apunta a que la pelea por la general se resolverá en las tres etapas anteriores al final en París, que concentran tres de los cinco finales en alto de la edición, dos de ellos en el Alpe d'Huez.

Antes tendrán que afrontar la subida a Orcières-Merlette, 7,1 kilómetros al 6,7 % de desnivel que guardan los recuerdos de las batallas entre Luis Ocaña y Eddy Merckx y que será meta por sexta vez, la primera desde la victoria de Primoz Roglic por delante de su compatriota Tadej Pogacar en 2020.

Al día siguiente todas las fuerzas se concentrarán en las 21 curvas que conducen al Alpe d'Huez y sus 13,8 kilómetros al 8,1 % de pendiente media.

La etapa reina se disputará la víspera de la llegada a París, con meta de nuevo en el Alpe d'Huez, aunque esta vez solo en su tramo final. Será una jornada con tres puertos especiales, la Croix de Fer, el Telegraphe y el Galibier, antes de afrontar otro inédito de la edición, el Col de Sarenne, 12,8 kilómetros al 7,3 %.

Una pendiente que suele servir para evacuar el Alpe d'Huez, pero cuya carretera, estrecha y rugosa, no había sido nunca ascendida. En esta ocasión, la incluyen en el recorrido y desemboca a quince kilómetros de la mítica cima, de la que tendrán que escalar cuatro kilómetros más.