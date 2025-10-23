Melnikova recupera la corona mundial en su retorno a la gran competición

Una cita que supuso el retorno a la gran competición internacional de Melnikova tras cuatro años de ausencia a causa de las sanciones impuestas a Rusia por la invasión de Ucrania.

Circunstancia que impidió al gimnasta rusa defender la medalla de oro que logró en el año 2021 en la ciudad japonesa de Kitakyushu en los Mundiales de Liverpool 2022 y Amberes 2023.

Un título universal con el que Melnikova volvió a soñar a sus 25 años cuando el pasado mes de marzo la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) le concedió el estatus de deportista neutral que le permitía competir en los Mundiales de Yakarta.

De hecho, el nombre de Melnikova comenzó a sonar cada vez con más fuerza como la máxima favorita para colgarse el oro ante la ausencia de las dos grandes dominadoras de la gimnasia mundial, la estadounidense Simone Biles y la brasileña Rebeca Andrade, que decidieron hacer un parón en sus carreras tras los Juegos de París.

Un cartel de favorita que Angelina Melnikova, integrante del equipos ruso que se proclamó campeón olímpico en los Juegos de Tokio, confirmó tras cerrar el martes la ronda preliminar en primera posición por delante de la japonesa Aiko Sugihara y la argelina Kaylia Nemour.

Pero cuando todo parecía encarrilado para el triunfo de la gimnasta rusa, que volvió a brillar en salto (14,100) y asimétricas (14,700), Melnikova dio un paso atrás en la siempre temible barra de equilibrios.

Una gris actuación que relegó a rusa a la tercera posición, por detrás la china Qingying Zhang y la argelina Naylia Nemour, a falta de la cuarta y última rotación en las que tras tres gimnastas debían actuar en suelo.

Melnikova tiro de experiencia y recuperó, pese a sufrir una ligera penalización, la primera plaza de la clasificación tras firmar un sobrio ejercicio de suelo que le valió una nota de 13,466 puntos.

Suficiente para que la rusa se coronase nueva campeona del mundo con un total de 55,066 puntos por delante de la estadounidense Leanne Wong, que con un magnífico salto arrebató con una puntuación de 54,966 unidades la medalla de plata a la china Qingying Zhang, que se debió conformar con el bronce con una nota de 54,633.