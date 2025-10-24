Duelo andaluz en el Nuevo Los Cármenes entre equipos en diferente situación

El Granada llega al partido en un buen momento porque acumula cinco encuentros sin perder, aunque los dos últimos los saldó con empate mereciendo más: 0-0 ante Las Palmas en casa y 0-0 en Andorra.

El equipo dirigido por José Rojo ‘Pacheta’ ha encontrado la senda de la competitividad tras un desastroso inicio de curso donde firmó dos empates y cuatro derrotas, pero necesita reencontrarse cuanto antes con la victoria para abandonar los puestos de descenso en que se encuentra.

Tiene el Granada para el partido ante el Cádiz la única baja, por lesión, del delantero marroquí Mohamed Bouldini, mientras que el atacante José Arnaiz se recupera tras estar lesionado pero llega muy justo y no está para ser titular.

El técnico parece haber encontrado en las últimas jornadas su equipo ideal, ya que ha repetido once en tres de los cuatro partidos más recientes y en el otro sólo cambió al portero y por obligación.

Así, Pacheta repetirá alineación ante el Cádiz, con el ex amarillo Rubén Alcaraz liderando al equipo desde el ‘trivote’ de la medular y el discutido Jorge Pascual en punta de ataque al no tener Pacheta más efectivos entre los que elegir.

El Cádiz, por su parte, visita al Granada con el objetivo de no sufrir su segunda derrota consecutiva, que lo sería tras la sufrida el pasado lunes ante el Burgos en el estadio Nuevo Mirandilla (1-3), y también a domicilio, ya que en la última visita perdió contra Las Palmas (1-0).

Los gaditanos se cayeron de un primer puesto al que aún aspiran, dependiendo de los resultados que se den en esta jornada, y ahora aspira a ganar en Granada y destronar a Racing de Santander y Las Palmas, los dos que le anteceden en la tabla y ocupan puestos de ascenso directo.

Los cántabros tienen 19 puntos en el liderato y los canarios, los mismos 18 que los gaditanos, aunque un mejor balance de goles ha colocado al equipo insular en la segunda posición y a los andaluces en la tercera plaza.

Gaizka Garitano, entrenador del Cádiz, tiene la duda del delantero Álvaro García Pascual, titular en la punta de lanza y que frente al Burgos tuvo que retirarse lesionado.

La falta de entrenamientos esta semana hace pensar que, aunque hubiera mejorado, el ariete quizá no esté disponible para continuar en el once inicial.

Su puesto se lo disputarían los otros dos delanteros de la plantilla, el veterano Roger Martí y el mauritano Dawda Cámara, cedido por el Girona y que fue quien sustituyó a García Pascual en el último partido.

Granada: Luca Zidane; Pau Casadesús, Oscar, Manu Lama, Diallo; Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz, Alemañ; Álex Sola, Faye y Pascual.

Cádiz: Aznar; Carcelén, Kovacevic, Recio, Climent; Ortuño, Diakité o Álex Fernández, Suso, Ontiveros, Tabatadze; y Dawda o Roger.

Árbitro: Gorka Etayo (Comité Vasco).