El Salvador y Guatemala se reparten el oro en tiro con arco de los Centroamericanos

Ciudad de Guatemala, 24 oct (EFE).- Las delegaciones de El Salvador y Guatemala se alzaron este viernes con la mayoría de las preseas de oro en el cierre de las competencias de tiro con arco de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, disputadas en el Polígono Víctor Manuel Castellanos, a 15 kilómetros en el extremo oeste de Ciudad de Guatemala.