Nemour Kaylia consigue el oro mundial de gimnasia artística en la modalidad de asimétricas

Kaylia ha dejado sin su segundo oro consecutivo a Melnikova después de un último ejercicio ejecutado a la perfección que la ha permitido superar a la rusa con 15.556 puntos. Por su parte, Melnikova, con 14.500 puntos. se ha tenido que conformar con la plata en esta categoría tras haberse coronado anteriormente con el oro en salto. El bronce ha sido para la china Fanyuwei Yang que ha empatado a Melnikova en puntuación.

En la categoría masculina de anillas, el estadounidense Donnell Whittenburg ha conseguido el primer puesto con 14.700 puntos, segundo ha sido el gimnasta turco Adem Asil, con 14.566, que ha perdido la primera posición en el último ejercicio tras la actuación de Whittenburg.

El bronce lo ha logrado el chino Xingyu Lan con una puntuación de 14.500 puntos.

Por otra parte, Hong Yaming se ha hecho con el oro en caballo con aros tras conseguir una puntuación de 14.600 puntos, le ha seguido en el podio con la misma puntuación el armenio Mamikon Khachatryan, que se ha llevado la plata debido a una peor ejecución del ejercicio.

El bronce se lo ha colgado el estadounidense Patrick Hoopes tras conseguir una puntuación de 14.556 puntos.

En la categoría de suelo masculino, la medalla de oro ha sido llevado para el británico Jake Jarman tras conseguir una puntuación de 14.866 puntos seguido de su compatriota Luke Whitehouse con 14.666, mientras que el bronce se lo ha llevado el campeón olímpico filipino Carlos Yulo con 14.553 puntos.

En salto femenino, la rusa Angelina Melinkova se ha impuesto con 14.466 puntos mientras que la plata ha ido para la canadiense Lia Monica Fontaine con 14.033 puntos y el bronce para la estadounidense Joscelyne Roberson con 13.983 puntos.