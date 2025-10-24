Un reforzado Covirán Granada viaja a Lérida a por su primera victoria

El conjunto dirigido por Ramón Díaz es, junto al Basquet Girona, uno de los dos equipos que ha comenzado la temporada con tres derrotas al perder ante el Joventut (75-87), el BAXI Manresa (83-68) y el Baskonia (80-83).

Los granadinos firmaron un buen partido ante el Baskonia y tuvieron la victoria en su mano, pero se les escapó en los últimos segundos tras rozarla y merecerla.

Ahora pretenden en Lleida alargar las buenas sensaciones mostradas ante los vitorianos pero coronar el choque con un triunfo para salir de los dos últimos puestos de la clasificación que ocupan.

Díaz ha insistido durante la semana en la necesidad de que los suyos mejoren en defensa si quieren tener opciones de triunfo tras tres primeros encuentros encajando más de 80 puntos en cada uno.

El partido ante el Hiopos Lleida es el primero de los dos seguidos que el Covirán Granada jugará como visitante ante rivales directos por la permanencia, ya que después visitará al Río Breogán.

La gran novedad en los granadinos para este partido será la presencia en su plantel del base Lluis Costa, que ha regresado al Covirán Granada tras haber militado en el Tenerife tanto la pasada campaña como en los primeros partidos de la actual.

Lluis Costa llega para reforzar la posición de base de un equipo que estaba teniendo muchos problemas en la generación de juego ante la pobre aportación del base estadounidense Micah Speigth.

Todos los jugadores de la plantilla están bien físicamente y no hay lesionados, por lo que no hay bajas en el bando granadino para el choque ante el Hiopos Lleida.

Díaz cuenta actualmente con catorce jugadores en su plantilla, por lo que tendrá que hacer dos descartes para el partido y todo apunta a que uno de ellos será el propio Micah Speigth.