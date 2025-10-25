El colombiano Ángel Barajas, cuarto en la final de barras paralelas de los Mundiales

Barajas, de 19 años, obtuvo una calificación de 14.366, insuficiente para arrebatar el bronce al ruso Daniel Marinov (14.466), mientras que la plata fue para el japonés Tomoharu Tsunogai (14.500).
Zou, oro en los Juegos de París el pasado año en la misma modalidad, hizo valer su papel de favorito y logró el primer puesto con nota de 15.300.
El gimnasta de Cucuta hizo historia el pasado año en París cuando se convirtió en el primer colombiano en ganar una medalla en gimnasia artística en unos Juegos Olímpicos, cuando se colgó la plata en la barra fija.
En la final del concurso completo disputada el pasado miércoles en Yakarta, Barajas fue sexto, en una prueba ganada por el japonés Daiki Hashimoto, campeón olímpico en Tokio.
