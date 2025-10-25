El colombiano Ángel Barajas, cuarto en la final de barras paralelas de los Mundiales

Redacción deportes, 25 oct (EFE).- El colombiano Ángel Barajas se quedó este sábado al borde de la medalla en la final de barras paralelas de los Mundiales de Gimnasia Artística de Yakarta (Indonesia) y se tuvo que conformar con la cuarta plaza, en una prueba en la que se colgó el oro el chino Jingyuan Zou.