El estadounidense Brody Malone cierra los Mundiales de gimnasia con el oro en barra

Redacción deportes, 25 oct (EFE).- El estadounidense Brody Malone dio la sorpresa este sábado en la final de barra fija, en la que se colgó el oro por delante del japonés Daiki Hashimoto, quien defendía el título en esta especialidad, en una prueba con la que se clausuraron los Mundiales de gimnasia artística celebrados en Yakarta (Indonesia).