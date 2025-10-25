La austriaca Julia Scheib estrena la Copa del Mundo con victoria en casa en el gigante

La de Scheib, de 27 años, es además el primer triunfo de una esquiadora austriaca en un gigante en nueve años, después de que lo consiguiera Eva-Maria Brem en marzo de 2016 en Yasna (Eslovaquia).

Scheib, que fue la más rápida en la primera manga, con un tiempo de 1:07.80, obtuvo el mejor crono en el global de las dos bajadas (2:16.51), con 58 centésimas por delante de la estadounidense Paula Moltzan y de 1.11 respecto a la veterana suiza Lara Gut-Behrami, en su última temporada en la Copa del Mundo.

La estadounidense Mikaela Shiffrin, ganadora del Globo de Cristal de la general en la pasada temporada y que aspira a su sexto entorchado, fue cuarta, mientras que su compatriota Nina O’Brien, la mejor de la segunda manga, fue sexta, completando la buena actuación de las norteamericanas.

Scheib tenía como mejor resultado en su trayectoria el tercer puesto logrado también en Solden en la pasada campaña.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras imponerse en la primera manga, le valió quedar decimotercera en la segunda para hacerse con su primer triunfo en la Copa del Mundo.

La esquiadora austriaca irrumpió en la competición en 2018 como una de las grandes promesas del esquí austriaco, pero las graves lesiones sufridas entre 2020 y 2022, con varias operaciones, frenaron su progresión.

Moltzan, que aspiraba como Scheib a su primera victoria en la Copa del Mundo, fue segunda en las dos mangas, lo que no fue suficiente para derrotar a la austriaca.

Como la estadounidense, Gut-Behrami, 35 años, llegó a ponerse líder provisional, pero un resbalón en la primera parte de su segunda bajada le restó tiempo para mantenerse en cabeza.

Solden también será sede este domingo de la primera prueba de la Copa del Mundo masculina, con el primer gigante.