Van de Wouw se corona en la contrarreloj y bate dos veces su récord mundial

La ciclista, que ya había bajado el crono en la jornada matutina con una nueva marca, batió su propio registro horas después restando 531 centésimas al anterior (1:03.652).

Van de Wouw alcanzó su tercera medalla de oro en el Velódromo de Santiago, luego de conquistar los títulos de velocidad individual y por equipo.

La velocista de Países Bajos fue la más rápida en la pista y dejó a Iana Burlakova, que compite bajo la bandera de atletas individuales naturales (AIN) por la sanción del Comité ruso, sin poder revalidar su corona conseguida en Ballerup.

Burlakova era la única medallista de 2024 en esta prueba que corrió en Chile y se quedó con la plata con un tiempo de 1:04.797, fue su primera presea tras perder el bronce del viernes en velocidad individual ante su compatriota Alina Lysenko.

La neozelandesa Ellesse Andrews ganó el bronce al quedar tercera con un tiempo de 1:04.909 a 1.788 de la líder holandesa.

La desilusión fue para la alemana Lea Friedrich, quien comenzó la jornada marcando un tiempo de 1:04.474 con el cual batió primero el anterior récord mundial de van de Wouw, y terminó cuarta a 1.823 segundos del primer lugar.

La colombiana Stefany Cuadrado, campeona panamericana, se quedó con el quinto lugar con un crono de 1:04.946, mejorando su anterior registro de las clasificatorias con el que se metió entre las ocho mejores (1:05.842).