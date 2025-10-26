La estadounidense se alza con el título en Guangzhou al derrotar a la neozelandesa Sun

En su tercera final del año tras las de Cleveland y Singapur, Li, que partía como cabeza de serie número dos, sumó el segundo título en su trayectoria como profesional después del que consiguiera en 2021 en Tenerife.

El partido estuvo reñido en el primer set, en el que ambas jugadores mantuvieron su servicio, por lo que desembocó en el desempate, en el que la estadounidense estuvo más certera al ganarlo 8-6.

En la segunda manga, Sun, 116 en el ránking mundial, perdió sus dos primeros saques, lo que situó a Li con 3-0 de ventaja y, aunque perdió su saque en el siguiente, aguantó la ventaja hasta cerrar el partido con un 6-2.