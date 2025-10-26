La tica Gloriana Sánchez se lleva dos oros en gimnasia rítmica de los Centroamericanos

Sánchez, de 18 años, dominó con maestría el tapiz de la Federación Nacional de Gimnasia de Guatemala, cautivando al público con dos rutinas que combinaron a la perfección fuerza, expresión y una sobresaliente limpieza técnica.

En la final con el aparato de aro, la joven gimnasta tica se alzó con el primer puesto y el oro gracias a una puntuación de 25,100. La gesta la completó en la competencia de pelota, donde su desempeño le valió una calificación de 24,440 y su segunda presea dorada de la jornada.

"Estoy muy contenta y muy orgullosa de todo el trabajo realizado", declaró Sánchez a EFE. "Estaba un poco nerviosa antes, pero bueno, salí a competir con todo, a guerrearla con todo el corazón, confiando en todo el trabajo hecho con mis entrenadoras y con todo el equipo que está detrás. Ha sido un camino bastante complicado, pero pues aquí estamos disfrutando", agregó.

El dominio costarricense en la final de aro fue casi absoluto, pues Galilea Álvarez aseguró la medalla de plata. La presea de bronce en este aparato recayó en la guatemalteca Luisa Velásquez.

Por su parte, en la final individual con el aparato de pelota, el podio vio a dos representantes locales como escoltas de la campeona tica. La guatemalteca Daniella González se llevó la plata, mientras que su compatriota Luisa Velásquez sumó su segundo metal al colgarse el bronce.

La gimnasia rítmica individual continuará este domingo con la disputa de las finales en los dos aparatos restantes, mazas y cinta, donde Sánchez buscará ampliar su cosecha de medallas.

Los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, que congregan a más de 3.000 atletas de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, arrancaron oficialmente el sábado 18 y se extenderán hasta el próximo 30 de octubre.