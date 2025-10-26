Lavreysen se impone ante Richardson en velocidad y suma vigésimo título en Santiago

El múltiple campeón mundial y olímpico holandés alcanzó el vigésimo título de su carrera, aumentado su récord y leyenda en el ciclismo de pista, mientras que Richardson se quedó con la medalla de plata.

El holandés revalidó su corona que ganó en Ballerup 2024 y fue el único de los medallistas de hace un año que volvió al podio pues su compatriota Jeffrey Hoogland, plata, y el japonés Kaiya Ota quedaron fuera en cuartos de final.

“La Bestia” Lavreysen sumó su cuarta maillot arcoíris en Santiago, tras enfundarse también las de velocidad por equipos, keirin y la contrarreloj.

Lavreysen, de 28 años, se impuso en dos mangas haciendo gala de su superioridad considerando que Richardson, en este campeonato, impuso un nuevo récord mundial de velocidad.

En la primera manga Lavreysen y Richardson rodaron lento como en un baile suave que fue aumentando de intensidad con un final en el que el holandés cruzó primero sacándole 0.094 centésimas al británico.

En la segunda Lavreysen salió a liquidar, pero la llegada fue incluso más estrecha entre ambos pues Richardson cruzó apenas a 0.050 centésimas.

El australiano Leigh Hoffman, que había perdido en las semifinales con el británico por lo que accedió a la definición del oro, puntualizó lo que Lavreysen significa en la pista, luego de perder ante él en la final del keirin.

“Es el estándar mundial. Estar cerca de él y compartir ese saludo final fue un honor” dijo refiriéndose al saludo de manos que compartieron.

Hoffman terminó con el bronce en esta final de velocidad, y confirmó su categoría ante el trinitario Paul Nicholas, al que superó en dos mangas para ganar su segunda medalla en este Mundial tras la plata del keirin.