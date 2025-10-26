Lee Junghwan arrebata la victoria a Nacho Elvira en Corea del Sur

Elvira, que aspiraba al tercer triunfo en su palmarés, partió de líder empatado con el sueco Mikael Lindberg, pero su actuación en los últimos 18 hoyos no fue buena -tres 'birdies' y tres 'bogeys'- y los cerró en el par del campo, insuficiente para contener a Lee, quien afrontó la última jornada con cuatro golpes más que el jugador cántabro.

En una sesión marcada por la lluvia, el golfista coreano, apodado 'Hombre de hierro' en el circuito asiático por su sólido juego con el 'putt', firmó una tarjeta de 64 golpes, siete por debajo del par, con ocho 'birdies' y un 'bogey'.

Su sólido rendimiento lo situó con un total de -11, tres menos que Elvira y que el inglés Laurie Canter, que quedaron empatados en segunda posición con -8.

Lee, de 34 años y 451 en el ránking mundial, ha logrado su primera victoria en el DP World Tour con tan solo cinco torneos jugados, al haber centrado su carrera en el Asian Tour, donde su mejor puesto había sido un décimo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Elvira, de 38 años y 92 del circuito europeo, encaró los dos últimos hoyos en el campo de Woo Jeong Hills, en la ciudad de Cheonan, con opciones de al menos empatar, pero dos 'birdies' consecutivos impidieron alcanzar al coreano.

En el último hoyo, intentó un golpe largo para conseguir el milagro de un 'eagle', pero su bola se fue a la laguna y se ahogaron sus últimas esperanzas de forzar el desempate.

El siguiente español en la tabla fue Ángel Ayora, que acabó en séptima posición con un total de -6, lo que le mantiene viva la posibilidad de poder aspirar a conseguir la tarjeta que le permita jugar la próxima temporada en el PGA Tour, el circuito estadounidense.

Rafael Cabrera Bello y Jorge Campillo finalizaron con -5 y Eugenio López-Chacarra lo hizo con -3, con lo que amarraron su presencia en los dos torneos finales del DP World Tour que se jugarán en Abu Dabi y Dubái en la primera quincena de noviembre.