Garuba, ante la exigencia de jugar en el Real Madrid: “Es ganar o fracaso”

Garuba, de 23 de años, cumplió ayer, domingo, su partido número 200 con el Real Madrid en el encuentro de la Liga Endesa ante el Baxi Manresa, repartidos en cuatro temporadas, coincidiendo además con la salida de la plantilla madridista del pívot angoleño Bruno Fernando, que ha fichado por el Partizan de Belgrado.

“Estamos en un club que es muy exigente. Da igual el año o quien esté. Es distinto que los otros, porque aquí es ganar siempre. Ganar o fracaso (…) Tenemos que transmitir eso a los nuevos también, que poco a poco se están dando cuenta de lo que la repercusión que hay en este club”, señaló el jugador madrileño.

Garuba hizo estas declaraciones a los medios en la ciudad deportiva del Real Madrid en la víspera del partido de Euroliga contra el Bayern Múnich en la ciudad alemana.

Admitió que una vez transcurridas seis jornadas, es necesario conseguir el primer triunfo a domicilio después de tres derrotas en las visitas ante el Maccabi, el Estrella Roja y la Virtus Bolonia.

“Tenemos que quitarnos esa presión, disfrutar un poco más la cancha y poco a poco haremos lo que debemos hacer. Son pequeños detalles, faltas de concentración y también entender que hay muchos jugadores nuevos y es un periodo de adaptación, nuevo sistema, nuevo entrenador. Son muchas cosas. Tenemos que adaptarnos lo antes posible. Podemos dar todos muchísimo más”, reflexionó.

Aunque apuntó que es el inicio de temporada, remarcó que es preciso ese primer triunfo fuera de Madrid, “sobre todo mentalmente, para ir teniendo confianza” en la nueva etapa abierta con la llegada al banquillo de Sergio Scariolo.

En el plano personal, se mostró satisfecho de haber podido empezar con regularidad la campaña, después de que en la pasada, cuando regresó de haber jugado dos campañas en la NBA con Houston Rockets, no pudo hacer la pretemporada debido a las lesiones.

Ante la marcha de Bruno Fernando, señaló que Scariolo no le ha dado detalles de lo que espera de él. “No he hablado nada con nadie. Estoy haciendo mi trabajo y lo que debo y lo demás me da igual”, añadió.

Confesó que prefiere jugar de 'cuatro' que en el poste, como le está empleando más el técnico italiano para dar descanso al caboverdiano Edy Tavares, pero aseguró que la prioridad es tener cuantos más minutos mejor.

“A mí me gusta jugar más de ala-pívot, pero no me importa jugar de pívot porque puedo sacar otros recursos y usar otras cualidades,. Personalmente, estoy más cómodo de pívot, pero me da igual, la verdad. Lo que quiero es estar en el campo, jugar y destacar”, enfatizó el internacional con España.

Scariolo dispone de toda la plantilla para enfrentarse contra el Bayern, que ocupa la penúltima posición en la Euroliga con dos victorias, ambas en su cancha, y cuatro derrotas.

El Real Madrid encara su partido en Múnich después de haber conseguido ayer contra el Baxi Manresa batir el récord de victorias consecutivas como local en la historia de la ACB, con 34.