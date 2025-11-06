Tarragona acoge desde mañana el torneo que da las últimas plazas para el DP World Tour

La competición reúne a 156 jugadores, de los que catorce son españoles, que disputarán cuatro recorridos de juego, divididas en dos de los campos que tiene el complejo situado en la localidad de La Pineda.

A las dos rondas finales accederán los 70 mejores y los veinte que acaben en mejor posición obtendrán el billete de ascenso al DP World Tour.

En el torneo van a participar doce españoles, de los que ocho proceden de la fase previa de la Escuela, entre ellos, Luis Masaveu, quien ha militado esta temporada en el LIV, el circuito financiado por Arabia Saudí, Scott Fernández, Javier Calles y Javier Barcos.

También van a optar a una tarjeta Adri Arnaus y Víctor Pastor, quienes no la lograron en la final del Hotel Planner Tour, la ‘segunda división’ del circuito europeo, disputada en Mallorca el pasado fin de semana.

En el torneo que se celebró en el campo de la Alcanada, en la localidad mallorquina de Alcudia, sí obtuvieron su pase al DP World Tour Sebastián García, Quim Vidal y Rocco Repetto.