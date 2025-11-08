14-13. Fiyi roza la proeza en Londres y se queda a un punto de Inglaterra

Los locales cruzaron la línea de marca rival en seis ocasiones por medio de Cowan-Dickie, Feyi-Waboso al comienzo del choque, en el minuto 6, y en el 38, respectivamente. En la segunda parte llegaron las marcas de Genge, George, Arundell e Itoje en el 49, 60, 69 y 74, respectivamente.

Fin Smith paso entre palos todos salvo el de George y el de Arundell.

Por su parte, los oceánicos ensayaron por medio de Ikanieve en el 10 y de Munz en el minuto para ponerse por delante mediado el primer tiempo. Un golpe de Munz en el 29 puso un 7-13 para los oceánicos.

El tercer ensayo visitante, de Ikanieve, no convertido por Munz, fue insuficiente para que los fiyanos se llevaran la victoria de Twickenham.

Por su parte, en Udine, en el norte de Italia, la selección local batió a Australia por 26-19.