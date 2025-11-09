El inglés Aaron Rai conquista el campeonato de Abu Dabi

Rai afrontó la última jornada en cabeza con un total de 196, tras convertirse en el líder en solitario el sábado, lo que le permitió distanciarse en un golpe de Fleetwood y terminar el torneo con un total de -25.

El subcampeón terminó este domingo con una tarjeta de 66 (-6), pero Rai le superó en el 'play-off' final por el primer puesto.

En tercer lugar quedó el danés Nicolai Højgaard (67; -5), mientras que los españoles Nacho Elvira (69; -3) y Ángel Ayora (63; -9) quedaron dentro del top 10 del campeonato.

Los mejores 50 clasificados en Abu Dabi disputarán la gran final en Dubái del 13 al 16 de noviembre, donde se coronará el mejor jugador del ránking europeo, con McIlroy como principal favorito para mantener la corona y lograr su séptimo título.

