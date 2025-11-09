Rams y Seahawks pugnan por cima del Oeste de NFC con triunfos sobre 49ers y Cardinals

Los Rams se impusieron 26-42 a 49ers y los Seahawks vencieron 44-22 a los Cardinals; ambos suman siete ganados y dos perdidos en el lugar uno y dos del Oeste en la semana 10 de la temporada.

Con la derrota, los gambusinos quedaron con marca de 6-4 en el tercer lugar de ese sector, en el que Arizona es último con 3-6.

Con Los Angeles, Matthew Stafford lució con cuatro envíos de anotación; llegó a 402 en su carrera, que lo convierten en el noveno quarterback en la historia de la NFL que alcanza esa cifra.

La defensiva de los 49ers, la peor de la liga en presiones al mariscal de campo, fue maniatada por el ataque liderado por Matthew Stafford en la primera mitad con anotaciones por tierra, de Kyren Williams, y por aire, con recepciones de Puka Nacua y Davis Allen.

San Francisco respondió con un pase a las diagonales para Jauan Jennings que envió el juego al descanso 7-21.

Los gambusinos se acercaron 14-21 en el tercer cuarto con una carrera de Brian Robinson Jr.; los Rams respondieron vía un envío a Davante Adams que volvió a alejarlos 14-28 en el tercer cuarto.

La reacción de 49ers siguió en el último periodo gracias a una recepción de Luke Farrell que los puso 20-28; pero ese regreso se apagó con anotaciones de Kyren Williams y Colby Parkinson para distanciarse 20-42.

Una recepción de George Kittle para el local dejó el marcador 26-42.

En el otro choque de la división Oeste de la NFC, los Seattle Seahawks derrotaron 44-22 a los Arizona Cardinals

Seattle arrasó 38-7 en la primera mitad con un pase a las diagonales hacia Jaxon Smith-Njigba, dos touchdowns defensivos de DeMarcus Lawrence y anotaciones por acarreo de George Holani y Zach Charbonnet, más un gol de campo. Arizona descontó con touchdown por tierra de Greg Dortch.

En la segunda mitad, aunque los Seahawks bajaron el ritmo, les alcanzó para consumar la victoria por 44-22, a pesar de las anotaciones de Cardinals de Trey McBride y Marvin Harrison.

La actividad dominical terminará más tarde con la visita de los Pittsburgh Steelers a Los Angeles Chargers.

La semana 10 arrancó el jueves anterior con victoria de Denver Broncos 10-7 sobre Las Vegas Raiders y concluirá este lunes, cuando los Green Bay Packers reciban a los campeones Philadelphia Eagles.

Resultados de la semana 10 de la temporada de la NFL:

Domingo 9.11: Colts 31-25 Falcons (TE), Bears 25-24 Giants, Dolphins 30-13 Bills, Vikings 27-19 Ravens, Jets 27-20 Browns, Buccaneers 23-28 Patriots, Panthers 7- 17 Saints, Texans 36-29 Jaguars, Seahawks 44-22 Cardinals, 49ers 26-42 Rams, Commanders 22-44 Lions y Chargers-Steelers.