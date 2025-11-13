La nieta de Trump, última en su debut en el LPGA Tour tras la primera ronda

Kai Trump, de 18 años, cerró la jornada con un +13 (83 golpes), tras registrar nueve bogeys y dos doble bogeys en su tarjeta.
La nieta del mandatario está a 15 golpes del grupo que lidera el torneo, formado por ocho mujeres. Kai Trump participará este viernes en la segunda ronda, aunque será difícil que logre pasar el corte.
El liderazgo del torneo está en manos de un grupo de ocho mujeres que terminaron la primera ronda empatadas con un -2 (68 golpes). La sueca Linn Grant o la estadounidense Allisen Corpuz forman parte de este grupo.
La española Carlota Ciganda y la mexicana Gaby López están con un -1, a un solo golpe del grupo de cabeza.
Kai Trump participa en el torneo como amateur e invitada por un patrocinador del torneo, que se celebra hasta el domingo en el Pelican Golf Club, en la localidad de Belleair.
Aunque Donald Trump no estuvo presente en su debut, Kai dijo que su abuelo, un gran amante del golf, le había recomendado salir a divertirse y que evitase los nervios.
Kai también admitió que recibió consejo del golfista Tiger Woods, actual pareja de su madre, Vanessa Trump, que le recomendó que se dejara llevar y se divirtiera.