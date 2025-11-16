16 de noviembre de 2025 - 14:50
16-13; Los Dolphins derrotan a los Commanders en el primer partido de la NFL en España
Madrid, 16 nov (EFE).- Los Miami Dolphins derrotaron este domingo a los Washington Commanders (16-13) en el madrileño estadio Santiago Bernabéu, en el primer partido de toda la historia de la NFL, la liga profesional de fútbol americano, disputado en España; que se decidió en la prórroga.
Un 'field goal' (gol de campo) de Riley Patterson dio la victoria, en la prolongación, al equipo de Miami, después de que el tiempo reglamentario acabase con empate a 13.
Después de once partidos disputados esta temporada, el balance de los Dolphins es de cuatro victorias y siete derrotas; mientras que los Commanders cuentan tres partidos ganados y ocho perdidos.