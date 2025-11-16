Lucas Pinheiro logra en Levi el primer triunfo de un brasileño en la Copa del Mundo

Pinheiro, de 25 años y nacido en Oslo, había obtenido cinco victorias entre 2021 y 2023, pero lo hizo bajo bandera de Noruega, puesto que su padre, de apellido Braathen, es de este país y su madre, brasileña.

En diciembre del pasado año, en su primera campaña como representante del país sudamericano, se convirtió en el primer brasileño en subir al podio con su segundo puesto en el eslalon gigante en Beaver Creek (Colorado), y lo hizo en otras cuatro ocasiones -dos segundos y dos terceros- más, pero sin conquistar la victoria.

En Levi, cerca del círculo polar ártico, Pinheiro culminó la gesta. Fue el más rápido en la primera manga, con un crono de 54.13, que le reportó una ventaja de 0.41 sobre el francés Clement Noel, ganador en Levi el pasado año, y 0.49 sobre el noruego Timon Haugan.

En la segunda bajada supo manejar los nervios y la gran tensión. El inglés Laurie Taylor marcó la pauta con un gran recorrido (1:51.33) y el finlandés Eduard Hallberg 'incendió' las gradas después con 1:51.29, pero Noel, penúltimo en salir, elevó la apuesta con 1:51.03.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pinheiro Braathen no se arredró. Supo manejarse en esta segunda manga y administró su ventaja a la perfección, que le permitió hasta cometer un pequeño error a mitad de recorrido. Solventado, se lanzó hasta cruzar la meta con un crono final de 1:50.72 y una ventaja sobre Noel de 0.31 y de 0.57 respecto a Hallberg, que cerró brillantemente el podio.

Así las cosas, tras su histórico triunfro el brasileño lidera la general de eslalon con los 100 puntos de la victoria y comparte la cabeza de la general de la Copa del Mundo con el suizo Marco Odermatt, ganador en octubre del gigante de Soelden (Austria), prueba que abrió la temporada.

El austríaco Marco Schwarz es tercero con 92 puntos, Noel cuarto con 80 y el noruego Timon Haugan es quinto con 67 tras ser también quinto este domingo.