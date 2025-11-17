Álex Mozas se aferra a Artaleku, con 2 partidos, para mantener opciones en la Liga Europea

"Tenemos la posibilidad de poder seguir con opciones en Europa y ahora afrontamos dos partidos seguidos en casa con nuestra afición, en los que debemos luchar por conseguir el objetivo de estar en la siguiente fase", declaró este lunes en Irun el preparador bidasotarra, que ve posibilidades en la competición continental.

"Tenemos un partido muy importante en el que hay que sacar una renta de goles también amplia, aunque también tenemos que analizar que nos está pasando", reflexiona Mozas tras la derrota en liga contra Balonmano Logroño.

Las opciones pasan por ganar de cuatro goles a los franceses y el camino lo marca, a juicio de Mozas, "dar una versión similar a la de la primera parte contra Logroño".

Las claves para derrotar a un Saint Raphael que no está entre los primeros clasificados de la liga francesa, a pesar de su mejoría en las últimas jornadas, pasa por varios frentes que ha diseccionado Mozas.

"Sobre todo conseguir que no nos hagan goles al contraataque, que es lo que mejor hacen y ahí va a ser clave estar finos en el balance defensivo y hacer también ataques largos que es donde nos encontramos cómodos", continuó Mozas.

El otro acierto pasa, en su opinión, por "implicar a todos los jugadores y tener variantes para poder atacar a una defensa tan complicada como la que tiene Saint Raphael" de la que hará gala en Artaleku, donde Mozas augura un amplio apoyo de la afición guipuzcoana.