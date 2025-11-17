Triatlón olímpico: Doble victoria de Paraguay

Representando al Team Like A Pro Coaching, los atletas dominaron la competencia con un rendimiento sólido en todos los segmentos.
El equipo, dirigido en Paraguay por el propio Fetaud, continúa posicionándose como referencia regional en el desarrollo del triatlón, impulsando a deportistas con una metodología integral y altamente competitiva.
Esta actuación reafirma el crecimiento del triatlón paraguayo y el compromiso del grupo con la excelencia deportiva.
“Nuestro objetivo es formar atletas completos: fuertes física y mentalmente, con una filosofía basada en constancia y pasión por el deporte”, expresó Fetaud,