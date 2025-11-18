Premier Tech, expatrocinador del Israel, pasa al equipo francés St.Michel Auber 93

La entidad canadiense Premier Tech anunció recientemente su decisión de rescindir su contrato de patrocinio con el equipo que se llamaba Israel-Premier Tech, y ahora se vincula a la formación francesa de tercera división.

"La llegada de Premier Tech representa un hito importante para nuestra organización. Al igual que nosotros, esta empresa internacional de origen canadiense, dirigida por Jean Bélanger, está comprometida con el desarrollo del ciclismo en todas sus formas. Compartimos la misma visión: la de un ciclismo mixto y abierto, impulsado por la diversidad de talentos. Nos complace dar la bienvenida a Premier Tech y compartir esta ambición común", explica Charlie Nerzic, subdirector general del equipo francés en un comunicado.

Para 2026, el equipo francés Continental ya ha fichado a Simon Guglielmi, cuyo contrato expiró tras la desaparición del Arkéa-B&B Hotels.

El equipo femenino contará con tres ciclistas canadienses: Simone Boilard (25 años), Clara Emond (28 años) y, sobre todo, Alison Jackson (36 años), ganadora de la París-Roubaix en 2023 y de una etapa de la Vuelta a España en 2024.

El pasado 7 de noviembre, la empresa canadiense anunció la rescisión del patrocinio del equipo Israel, "con efecto inmediato", debido a una "situación insostenible", por lo que no continuará como copatrocinador del equipo ciclista.

"Tras múltiples conversaciones con el equipo y una evaluación cuidadosa de todas las circunstancias pertinentes, Premier Tech ha decidido retirarse como copatrocinador principal del equipo con efecto inmediato", reza el comunicado.

En octubre, se había informado del cambio de nombre del equipo, que dejaría de llamarse Israel-Premier Tech tras 11 años, en un acto llevado a cabo con la intención de "alejarse de su actual identidad israelí", debido a que "la razón principal por la que Premier Tech patrocinaba al equipo se ha visto eclipsada hasta un punto en el que se ha vuelto insostenible" continuar.

La última Vuelta a España estuvo teñida de numerosas protestas -incluida la que impidió concluir la última etapa- en apoyo al pueblo palestino por los ataques en la Franja de Gaza y en contra de la participación del equipo israelí, lo que, sin duda, afectó a la empresa patrocinadora.