Fernando Riaño, nuevo vocal de la Junta de Gobierno del Comité Paralímpico Internacional

El español ha sido el candidato masculino más votado y, con su nombramiento, el Comité Paralímpico Español recobra un importante protagonismo a nivel internacional que ya tuvo en su día con la figura de Miguel Sagarra, durante veinte años como vicepresidente y otros cargos.

“Sin duda, el modelo singular del CPE podrá estar mejor representado y entendido en el ámbito internacional con la presencia de Fernando en el órgano de gobierno del IPC. Es una magnífica noticia para el deporte de personas con discapacidad en España y una oportunidad para seguir creciendo”, dijo al conocer la noticia el presidente del Comité Paralímpico Español, Alberto Durán.

La elección de los siete miembros del Consejo de Gobierno del Comité Paralímpico Internacional debió haberse producido el pasado 27 de septiembre en la Asamblea General celebrada en Seúl (Corea del Sur), en la que resultó reelegido el brasileño Andrew Parsons como presidente y como nuevos vicepresidentes Leila Marques Mota y John Petersson. Sin embargo, unos problemas técnicos en el procedimiento de votación provocaron la suspensión de la elección de los vocales de la Junta de Gobierno y su traslado a la fecha de hoy, con un sistema telemático.

Fernando Riaño, con discapacidad visual, es miembro del Comité Ejecutivo del CPE, donde es responsable de Relaciones Internacionales y Sostenibilidad, así como director de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales del Grupo Social ONCE, responsabilidad que compatibiliza con la presidencia de Servimedia. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y como triatleta paralímpico ha sido campeón del mundo de duatlón de larga distancia y de triatlón cross.

