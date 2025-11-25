Adam Vinatieri, Eli Manning y Drew Bress, lucen entre semifinalistas al Salón de la Fama

El Salón de la Fama, que fue fundado en 1963, alberga a las leyendas de este deporte con una selección de entre cuatro y ocho nuevos miembros cada año.

La lista de aspirantes arrancó en septiembre pasado con 128 integrantes, que fueron reducidos a 52 en octubre, y a 26 este martes elegidos por el comité de selección que deberá escoger a los 15 finalistas a finales de este año.

Los nuevos integrantes del Salón de la Fama serán anunciados en los días previos al Super Bowl durante la tradicional ceremonia 'NFL Honors' que se realizará en San Francisco, California, sede del duelo por el título de la NFL en su edición LX.

En la lista de 26 semifinalistas aparecen 17 jugadores ofensivos, ocho defensivos y uno de equipos especiales.

Adam Vinatieri, considerado uno de los mejores pateadores en la historia de la liga, es el único elemento de equipos especiales.

Vinatieri, campeón cuatro veces del Super Bowl con los New England Patriots ostenta el récord de más puntos convertidos en la historia de la NFL con 2.673, entre otras múltiples marcas.

Otro de los favoritos para ingresar al recinto de los inmortales es el exjugador de los Giants Eli Manning, único mariscal de campo que venció en dos Super Bowl a Tom Brady, el mejor jugador en la historia de la liga.

El nombre de Drew Bress también aparece entre los llamados a tener su busto de bronce entre la elite de la NFL.

Bress fue campeón y Jugador Más Valioso del Super Bowl XLIV con los New Orleans Saints, equipo con el que forjó los récords de mayor porcentaje de pases completos en una campaña, con 74.4 por ciento, mayor número de temporadas con más de 5.000 yardas, entre otros.

Completan la lista de 26 semifinalistas el expasador Philip Rivers, los excorredores Frank Gore y Fred Taylor; Larry Fitzgerald, Torry Holt, Steve Smith Sr., Hines Ward y Reggie Wayne, exreceptores; Jason Witten, quien se desempeñaba como ala cerrada; y los ex linieron ofensivos Willie Anderson, Lomas Brown, Jahri Evans, Richmond Webb, Steve Wisniewski y Marshal Yanda.

Entre los ex linieros defensivos están Robert Mathis, Vince Wilfork y Kevin Williams; Luke Kuechly, Terrell Suggs, exapoyadores; y Rodney Harrison, Earl Thomas y Darren Woodson, que brillaron en la defensiva profunda.