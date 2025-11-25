Ajedrez: Heinichen, maestro nacional

El certamen, clave para conformar el equipo olímpico paraguayo rumbo a la Olimpiada Mundial de Ajedrez 2026, también ofreció una atractiva premiación económica, lo que elevó aún más el nivel competitivo.

Durante siete exigentes rondas, los participantes debieron desplegar precisión, resistencia y fortaleza mental para imponerse en un tablero repleto de talento.

Con un Elo de 2134, Heinichen sumó 5.5 puntos, resultado que le permitió quedarse con el título de manera contundente.

El IM Antonio Almirón (Elo 2324) ocupó el segundo lugar con 5 puntos, mientras que el FM Arturo Eduardo Cáceres Benítez (Elo 2308) completó el podio con 4.5 puntos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El flamante campeón construyó su triunfo gracias a una serie de partidas sólidas, un notable manejo de los momentos críticos, factores que le permitieron adueñarse del título nacional y avanzar de categoría dentro del ajedrez paraguayo.