La NFL suspende a Tre'von Moehrig, de Panthers, por golpear con el puño a Jauan Jennings

"Moehrig golpeó al receptor de San Francisco, Jauan Jennings, al final de una jugada infringiendo las reglas que se aplican a cualquier acto contrario a los principios generales de la deportividad, incluyendo, entre otros, lanzar un puñetazo, un codazo o una patada a un oponente", afirmó la NFL en un comunicado.

El incidente ocurrió en el último cuarto del partido en el que los 49ers derrotaron a los Panthers 20-9 el lunes pasado.

Ocurrió a la mitad del último cuarto, al final de una jugada ya muerta, Moehrig conectó un gancho a los bajos de Jennings, quien de inmediato dobló el cuerpo por el dolor, pero la acción, que no fue vista por los oficiales, quedó sin penalización.

Al final del partido, Jauan buscó a Tre'von para empujarlo, aunque fue separado con rapidez por sus compañeros ante las burlas del defensivo de Carolina.

Luego de las reiteradas repeticiones que la cadena de televisión transmitió del puñetazo al final del partido, la NFL determinó el castigo para Moehrig.

"El safety de los Carolina Panthers, Tre'von Moehrig, ha sido suspendido sin goce de sueldo por un partido debido a un acto de conducta antideportiva", agregó el escrito de la liga.

En agosto pasado, la NFL advirtió a los jugadores de los 32 equipos que castigaría con mayor severidad las acciones antideportivas, gestos violentos y sexuales a partir de esta temporada.

"No hay lugar en el juego para eso. No hay lugar para estar de pie sobre el oponente para humillarlo. No hay lugar para gestos violentos. Eso no es fútbol. Tenemos que seguir las reglas, respetar al oponente, a los compañeros y dedicarnos a jugar", aseveró Troy Vincent, vicepresidente de la NFL en aquella ocasión.

La de Tre'von Moehrig es la tercera suspensión por conducta antideportiva en lo que va de esta temporada.

La primera fue para Jalen Carter, tackle defensivo de los campeones Philadelphia Eagles, quien antes del inicio del juego de la semana uno ante los Dallas Cowboys, que inauguró la campaña, escupió sobre el jersey de Dar Prescott, quarterback rival, lo que le costó un juego de sanción y una multa por 57.222 dólares.

En la semana siete, Ja'Marr Chase, receptor de los Cincinnati Bengals, también recibió un juego de castigo por escupir a Jalen Ramsey, esquinero de los Pittsburgh Steelers.

Además de Carter y Chase, otros 23 jugadores han sido multados por burlas.