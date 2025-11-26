Federica Brignone vuelve a esquíar 237 días después

Brignone, que se fracturó parte de la tibia y la cabeza del peroné durante Campeonato de Italia de eslalon gigante en Alpe Lusia, en el norte de Italia, apura sus plazos de recuperación para estar en Milán-Cortina 2026, en los Juegos que comienzan el próximo 6 de febrero y para los que aún es duda su presencia.

"La ganadora de la Copa del Mundo femenina ha completado la primera parte de la rehabilitación física en el JMedical de Turín, obteniendo en estos días el visto bueno por parte de la Comisión Médica de la Federación Italiana de Deportes de Invierno (FISI) para continuar con su plan de recuperación, que contempla añadir trabajo en pista", informó la FISI en un comunicado oficial.

Brignone volvió a esquiar en Cervinia, en la región del Valle de Aosta (norte), "donde esquió varios minutos acompañada por los trabajadores de la federación".

"El objetivo en esta fase es añadir estabilidad y confianza a su proceso, metas que la campeona valdostana seguirá persiguiendo también en las próximas semanas, en las que alternará fases de trabajo en el gimnasio con más jornadas en pista", añadió la FISI.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cuando sufrió el aparatoso accidente en abril de este año, tuvo que ser transportada en helicóptero a la clínica 'La Madonnina' de la ciudad de Milán, donde fue sometida inicialmente a nuevos controles para después ser operada de urgencia.