Lanisek se lleva la última jornada en Fallun; Kraft continúa líder de la Copa del Mundo

Lanisek, de 29 años, medalla de bronce en los Juegos Europeos de Cracovia 2023 en la prueba de trampolín normal por equipo mixto, sumó 262.9 puntos con dos saltos de 129 y 128,5 metros. Lo acompañaron en el podio el austriaco Stephan Embacher (128,5+129 metros y 259,5 puntos) y su compatriota, el también esloveno Domen Prevc (129+129,5 y 258,7 puntos).
Así, la clasificación general continúa con el autríaco Stefan Kraft con 205 puntos, seguido para el japonés Ryōyū Kobayashi, segundo con 181, y el también austríaco Daniel Tschofenig, tercero con 176.