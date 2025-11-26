Lanisek se lleva la última jornada en Fallun; Kraft continúa líder de la Copa del Mundo

Redacción deportes, 26 nov (EFE).- El esloveno Anze Lanisek consiguió la victoria este miércoles en la última jornada de salto de trampolín largo (HS132) en la estación sueca de Fallun, con el austriaco Stefan Kraft, noveno en la prueba, aún como líder de la Copa del Mundo de saltos de esquí nórdico.