El Real Valladolid necesita una victoria para no caer en puestos de descenso

Por su parte, el Málaga, que estrenó entrenador, Juan Francisco Funes, en la pasada jornada frente al Mirandés (3-2), visita al Valladolid con el objetivo de conseguir la segunda victoria a domicilio de la temporada tras el único logrado a La Palmas (0-1) en la tercera jornada y acumula seis derrotas consecutivas.

El club blanquivioleta sigue negado de cara a la portería contraria, a pesar de ser uno de los equipos que más volumen de juego genera.

Es el primer escollo que deberá sortear si quiere tener éxito ante los andaluces, que ocupan el vigésimo lugar en la clasificación, con tan solo dos puntos menos que los vallisoletanos, pero llegan a esta cita tras haber logrado un importante triunfo ante el Mirandés.

Además, la presión parece hacer mella en los locales cuando juega ante su afición, y por eso el técnico uruguayo, Guillermo Almada, ha pedido el apoyo del público, para poder salir al césped del José Zorrilla con más seguridad y aplomo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Latasa volverá a ser el referente ofensivo de los blanquivioletas, con tres jugadores que le respaldarán en el capítulo de creación, como son Peter, Chuki y Amath, aunque Biuk podría volver a salir de inicio, y con Juric y Ponceau -Lachuer es otra opción- organizando el juego en el centro del campo.

La defensa se mantiene imperturbable, ya que cuenta con la máxima confianza de Almada, para frenar a un rival que cuenta con buenos jugadores, sobre todo en el plano ofensivo, y que querrá aprovechar el impulso de su último éxito en liga para añadir más puntos a su casillero.

La situación del Málaga no es la más idónea al estar a un punto del descenso, aunque también se encuentra a cuatro de la fase de ascenso y a dos de su rival, muy fuerte como local y al que en Zorrilla el conjunto malaguista no ha ganado en Segunda División con una estadística de una derrota y un empate.

Funes recupera a los dos centrales titulares, Diego Murillo y Javi Montero, que en un principio regresarán al once en sustitución de Ángel Recio y Einar Galilea, aunque tiene la duda del centrocampista Izan Merino, que sufrió una brecha en una ceja en el encuentro ante el Mirandés que necesitó ocho puntos de sutura.

El jugador malagueño ha estado toda la semana sin entrenar y este viernes realizó varios ejercicios con sus compañeros, al igual que el centrocampista Aaron Ochoa, que fue baja frente al conjunto burgalés por unas molestias físicas, pero que trabajó esta mañana y podría entrar entre los convocados.

La posición de mediocentro de Izan Merino, es fundamental, por las bajas de Luismi Sánchez, Juanpe Jiménez y Darko Brasanac, lesionados de larga duración, y que en la actualidad no tiene recambio.

Real Valladolid: Guilherme; Iván Alejo, Tomeo, David Torres, Guille Bueno; Ponceau, Juric; Peter, Chuki, Amath; Latasa.

Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Montero, Víctor García; Larrubia, Izan Merino o Rafa Rodríguez, Dotor, Joaquín; Dani Lorenzo y Niño.