María Pérez y Duplantis, entre los mejores atletas del año para World Athletics

María Pérez se convirtió este año en Tokio en la primera mujer en lograr dos dobletes mundiales consecutivos, tras los de Budapest 2023, y además igualó con su gesta al estadounidense Carl Lewis (100 y longitud), al jamaicano Usain Bolt (100 y 200) y al británico Mo Farah (5.000 y 10.000).

La española fue elegida por delante de otras atletas finalistas como la etíope Tigst Assefa (maratón), la neerlandesa Sifan Hassan (maratón) y las kenianas Peres Jepchirchir (maratón) y Agnes Ngetich (mediofondo).

"Tener cuatro medallas en dos Mundiales no es fácil. Es un premio también de mi entrenador (Jacinto Garzón), de todo el atletismo español y la marcha atlética, que se merecía un reconocimiento", dijo al recoger el premio María Pérez, que también compartió el premio con "una amiga y rival" como la italiana Antonella Palmisano.

En la categoría a mejor atleta masculino 'fuera del estadio' el vencedor fue el keniano Sabastian Sawe, doble ganador este año de los maratones de Berlín (2h02:16) y Londres (2h02:27).

Otros dos ganadores se llevaron Sydney McLaughlin-Levrone y Emmanuel Wanyonyi como 'mejores atletas dentro del estadio'. La velocista estadounidense tras ser doble campeona del mundo de 400 metros y del relevo 4x400 y de la Liga Diamante, y el mediofondista keniano, campeón olímpico en París 2024, tras proclamarse campeón del mundo de 800 y también ponerse un nuevo 'diamante' en su historial.

Como mejores atletas del mundo en concursos los vencedores fueron el pertiguista sueco Armand Duplantis, triple campeón del mundo y plusmarquista mundial con 6,30 metros; y la australiana Nycola Oyslagers, campeona del mundo y de la Liga Diamante en salto de altura.

También fueron galardonados con el premio a las 'Estrellas emergentes' el keniano Edmun Serem, que, a sus 17 años, fue este año medallista de bronce en los 3.000 metros obstáculos de los Mundiales de Tokio y segunda en la final de la Liga Diamante; y la china Zhang Jiale, medallista de bronce en lanzamiento de martillo en Tokio.

Ruth Jepchumba Bundotich también fue ganadora del premio 'Mujer del Año 2025' de World Athletics en "honor a su liderazgo destacado, su compromiso con el desarrollo de los atletas y sus contribuciones excepcionales al crecimiento del atletismo femenino en Kenia y más allá".

El premio al 'Logro de Entrenador' fue para Michael O'Connor, "un aprendiz de por vida y un estratega dedicado que ha dado forma a los eventos combinados irlandeses durante más de dos décadas y ha guiado a su hija Kate a una histórica medalla de plata mundial en el Mundial de Tokio".

El premio a la 'Mejor federación' fue para China, que dejó sin galardón a la Real Federación Española de Atletismo, también finalista.