Boxeo: “Dinamita” en Uruguay

La velada boxística uruguaya, con presencia del internacional Dinamita Sosa, será el viernes 13 del corriente, en el Club Remeros de Mercedes, en la ciudad del Departamento de Soriano, distante a unos 300 kilómetros de Montevideo, la capital del país.
Lea mas: Buscan formalizarse
El peleador asunceno, “Dinamita”, buscará el título Mercosur en la categoría Superwelter, cuyo límite de peso es de 69,853 kilogramos.
Ha disputado 21 peleas, 8 triunfos, todos por nocaut y 13 derrotas en casi 9 años de carrera como profesional.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Por su parte, “Pitufo” Viera tiene 22 combates, 12 victorias (9 antes del límite) y 10 derrotas.
Sosa, de un extenso currículum con campeonatos sudamericanos en su alforja, ya combatió en los Estados Unidos, México, Venezuela y Colombia, y ahora sumará un país mas en su foja de boxeador.