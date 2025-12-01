Polideportivo
Boxeo: “Dinamita” en Uruguay

Jorge “Dinamita” Sosa (i) combatirá en Uruguay.
El conocido boxeador paraguayo Jorge Rodrigo “Dinamita” Sosa intensifica los entrenamientos para su compromiso en la República Oriental del Uruguay, para combatir contra el local Andrés “Pitufo” Viera.

Por ABC Color

La velada boxística uruguaya, con presencia del internacional Dinamita Sosa, será el viernes 13 del corriente, en el Club Remeros de Mercedes, en la ciudad del Departamento de Soriano, distante a unos 300 kilómetros de Montevideo, la capital del país.

El peleador asunceno, “Dinamita”, buscará el título Mercosur en la categoría Superwelter, cuyo límite de peso es de 69,853 kilogramos.

Ha disputado 21 peleas, 8 triunfos, todos por nocaut y 13 derrotas en casi 9 años de carrera como profesional.

Por su parte, “Pitufo” Viera tiene 22 combates, 12 victorias (9 antes del límite) y 10 derrotas.

Sosa, de un extenso currículum con campeonatos sudamericanos en su alforja, ya combatió en los Estados Unidos, México, Venezuela y Colombia, y ahora sumará un país mas en su foja de boxeador.